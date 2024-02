Carnaval cresce enquanto festa popular, mas patina como produto comercial

Nem mesmo a maior diva pop do momento é páreo para a nossa folia. De acordo com a QuestionPro, que faz pesquisas de mercado, a turnê "The Eras Tour", de Taylor Swift, vai injetar US$ 5 bilhões (R$ 25,7 bilhões) na economia dos Estados Unidos. Isso em um período super longo, previsto para durar 21 meses. Na média, dá R$ 1,22 bilhão ao mês, bem menos do que nossas semanas de folia.

Há uma tendência na imprensa local - inclusive deste colunista, assumo - em exaltar os feitos da indústria cultural dos Estados Unidos. Não é por menos: o país se solidificou em uma posição dominante em termos globais, criando um ecossistema produtivo e, principalmente, exportando os seus produtos para o exterior.

Porém, com um formato 100% nacional e fincado em nossa história, criamos um verdadeiro fenômeno financeiro todos os anos. Isso de uma forma mais democrática, gerando riqueza de forma pulverizada. A própria CNC prevê a criação de mais de 66 mil vagas temporárias no período, por exemplo.

Nem tudo é festa

Contudo, o sucesso popular não anda em conjunto com a melhora do Carnaval enquanto produto comercial.

Na Globo, as quatro cotas de patrocínio principais para participar das transmissões na TV saem R$ 23,8 milhões cada, no valor de tabela. O canal dos Marinhos não confirmou publicamente a venda total desses pacotes, e a informação passada anteriormente ao colunista Gabriel Vaquer, da Folha, é de que apenas duas foram comercializadas - com uma terceira, apenas parcial, também vendida. Isso reflete no próprio faturamento das escolas de samba, que recebem uma porcentagem das vendas feitas pela emissora.