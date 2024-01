Chamon estava empolgada com o fato de o Palácio dos Cedros, que fica em São Paulo e serviu de locação para o filme, estar lotado de pessoas trabalhando - e de convidados. De acordo com ela, o projeto movimentou cerca de 200 pessoas por dia, com 500 trabalhadores diretos no total. Isso sem contar os indiretos. "A sociedade precisa entender o quanto de emprego geramos", declarou.

A frase tem um motivo. Até hoje, o cinema brasileiro é visto mais como algo passional do que necessariamente comercial, ainda que existam exceções. "Temos uma técnica de produção, sabemos produzir bem. Nossa mão de obra é boa. Mas a gente precisa desse lugar de respeito social, de ser entendido como uma cadeia produtiva", relata Patrícia.

Diretor Mauricio Eça (à frente, de preto) coordena a foto de todos os envolvidos em 'Turma da Mônica Jovem' durante o último dia de filmagens Imagem: Renan Martins Frade

Para a produtora, a solução passa por dois grandes pontos: a criação de público e a formação de mão de obra.

No primeiro, ela defende a cota de tela, que obriga os cinemas a exibirem um número mínimo de produções nacionais. A lei que recria a medida foi sancionada pelo presidente Lula agora em janeiro. "Precisamos também falar de políticas de subsídio de valor de ingresso. Pode ser de segunda a quarta, em um final de semana só por mês... Mas as pessoas precisam ir ao cinema. Tem gente que nunca foi porque é caro", lamenta Patrícia.

Sobre o segundo ponto, a produtora acredita que uma indústria precisa estimular a evolução de seus profissionais. "É inadmissível que uma camareira fique 20 anos sendo camareira. Ela tem que mudar de lugar, mas para isso você tem que dar formação, tem que dar estímulo, tem que dar o sonho", explica.