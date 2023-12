Apenas em 2022, de acordo com o balanço da companhia, foram pagos US$ 9,27 bilhões (R$ 44,5 bilhões) em royalties, o que representa quase 80% dos US$ 11,7 bilhões (R$ 56,2 bilhões) que a corporação embolsou no período.

Especificamente sobre o nosso país, o Spotify informa que as receitas geradas pelos brasileiros na plataforma cresceram 27% entre 2021 e 2022, enquanto dados do IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) revelam que toda a indústria musical nacional teve no mesmo período um crescimento menor, de 15%. Além disso, um terço de todos os artistas daqui que geraram mais de R$ 50 mil ou R$ 100 mil são independentes e distribuem sua própria música no Spotify.

Spotify Wrapped: retrospectiva da plataforma foi o estopim para a polêmica em 2023 Imagem: Spotify/reprodução

Sobre a nova política para 2024, a empresa explica que a mudança ocorre para resolver o problema dos "pagamentos perdidos no sistema". No total, informa o Spotify, o montante "ignorado" chega a US$ 40 milhões (R$ 193 milhões) anualmente.

Essa receita perdida não irá para o bolso da plataforma, que afirma que irá redistribuir a quantia para as canções que ultrapassarem a barreira dos mil plays. "De todos os streamings, 99,5% são de músicas com pelo menos mil streamings anuais, e cada uma dessas faixas vai ganhar mais com essa política", diz.

Falta de transparência e algoritmo são questões

Ainda que o Spotify seja o streaming de áudio que mais disponibiliza dados de forma pública, é praticamente consenso na indústria do entretenimento de que falta transparência no setor musical. Não há aferição exata de audiência, nem auditorias externas.