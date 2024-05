Lancelotti entrega torcida por Marquezine e João Gui: 'Por que não, né?'

Enquanto a noiva de Gabriel David demonstrou empolgação, os novos pombinhos fizeram de tudo para esconder o que todos já sabem. Ao notar a presença da imprensa no evento, João Guilherme e Bruna Marquezine ficaram bastante incomodados, se recusaram a falar sobre o relacionamento, e foram embora após muitos flashes.

Os dois desembarcaram juntos no Rio e foram fotografados por fãs no aeroporto. Depois, seguiram direto para o evento, na Cidade do Samba. Questionada por este colunista sobre o relacionamento com João, Marquezine se esquivou de responder: "Eu sei que você precisa falar, mas você sabe que eu não gosto de falar, né?"

Relação não é de hoje

Bruna Marquezine e João Guilherme já foram flagrados algumas vezes juntos em momentos de bastante intimidade. Em janeiro deste ano, este colunista já havia relatado que o, até então "affair" deles, não era algo que surgiu nas últimas férias de verão. Eles ficaram pela primeira vez no ano passado e seguiram, inicialmente sem rótulos, se abrindo para o amor.

Os fãs dos dois já notaram o romance faz tempo, e dividem opiniões sobre o assunto. Alguns acreditam que Bruna Marquezine é "um mulherão" demais para João Guilherme. Outros torcem para que os dois assumam algo logo.