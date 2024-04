Como 'No Rancho Fundo' se livra de polêmica foto vazada antes da estreia

'Ficamos bem chateados'

Larissa Bocchino atua ao lado de Andrea Beltrão e Alexandre Nero em 'No Rancho Fundo' Imagem: Globo (via Instagram @labocchino)

Além do autor e diretor, a coluna conversou com Túlio Starling, ator mineiro que faz o mocinho de "No Rancho Fundo", e com Natascha Falcão, intérprete do tema de abertura e que também vive uma cantora na novela das seis. Os dois lamentam a polêmica.

Nas redes sociais, foi apontado que a Globo estava querendo criar um estereótipo limitado de pessoas do Nordeste.

As questões [apontadas nas críticas] são legítimas porque o Nordeste é, de fato, uma região muito diversa, mas historicamente estigmatizada no nosso país. Mas acho ruim se precipitar, julgar uma imagem vazada e já começar a fazer críticas e apontamentos", diz Tulio, que completa: "Quando você critica uma obra sem ter visto, você não está considerando as escolhas artísticas, você está vendo por uma brecha e já está fazendo uma série de apontamentos.

Túlio Starling

Natascha Falcão afirma que o elenco não recebeu bem os apontamentos: "[Os comentários] chegaram e a gente ficou bem chateado, porque foi muito fora de contexto. Vazou uma foto de um teste de paleta, um momento específico, de um núcleo específico, num momento específico da novela. E concluíram que fosse a novela fosse toda sobre aquilo, mas a novela traz o contraste do rural com o urbano".