Abusada em Justiça 2, Wegmann protesta: 'São criminosos, não só jogadores'

Não é um erro, é um crime! Quando a gente vê casos como esse, em alguns momentos, nos sentimos ainda mais desacreditadas. Sentimos que vai ser difícil o mundo mudar. Precisamos educar a nossa sociedade de outra forma, assim não dá mais. Quando uma mulher denuncia, o mundo inteiro quer descredibilizá-la, e dizer: 'Não é bem assim'. Mas sim, é bem assim! Essas pessoas são criminosas, não são apenas jogadores, tios ou pais. São criminosos.

Escrito para a atriz

Carolina (Alice Wegmann), Júlia (Júlia Lemmertz) e Ingrid (Rita Assemany), Jayme (Murilo Benício) e Elias (Giovanni Venturini) Imagem: Globo/Estevam Avellar

A personagem intensa de "Justiça 2" foi escrita especialmente para Alice Wegmann. Ela conta quando soube que Manuela Diaz pensava nela para a série:

Já no final da pandemia, a Manuela me escreveu e contou que tinha um personagem para mim. Isso já foi o suficiente para que eu ficasse pulando no sofá, feliz da vida.

Alice é só elogios para a autora: "Sou muito fã. Trabalhei com ela em 'Ligações Perigosas', mas eu era muito menina, com 19 anos, e estava conhecendo a vida. Agora as coisas mudaram, ela também mudou e evoluiu ainda mais na escrita. A Manuela sabe com quem vai falar e quem é esse público que precisa de um frescor. É muito bom estar ao lado dela".