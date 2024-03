'No Rancho Fundo': o que já sabemos sobre a nova novela das seis?

"No Rancho Fundo" é a nova novela das seis da TV Globo e substituirá "Elas por Elas". Com previsão de estreia para 15 de abril, a obra é dos mesmos criadores de "Mar do Sertão", Mario Teixeira e Allan Fiterman.

O que sabemos sobre "No Rancho Fundo"

A novela é uma comédia romântica que se passa nos dias atuais, no fictício distrito de Lasca Fogo no Cariri paraibano. Na trama, Lasca Fogo contrasta com Lapão da Beirada, cidade vizinha que representa a parte urbana da região sertaneja. A obra é livremente inspirada em "A Capital Federal", peça de Artur Azevedo.