Eliminação é justa: Alane não entrou no BBB pelo prêmio, mas pela fama

Eliminada do BBB 24 (Globo) ontem (14), Alane "vai dar trabalho" no fora do reality, diz Lucas Pasin. "Já sei que ela vai me dar trabalho nesse pós-BBB. Vou encontrar muito nos eventos, causando", brincou o colunista no Central Splash de hoje (15).

Segundo Pasin, a eliminação da sister foi "justa", uma vez que ela não entrou no programa pelo prêmio em dinheiro. "Ela entrou no BBB para usá-lo de vitrine para o que viria depois. Só por isso, para mim, ela não merece chegar à final. Ela montou um personagem do que acreditava que seria bacana para o pós-BBB; não foi em busca do prêmio", disse.