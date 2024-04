SBT quer Virginia no lugar de Eliana; saiba o que dificulta a mudança

Após a estreia no sábado, o SBT divulgou que o canal cresceu 52% com a estreia do 'Sabadou' de Virgínia, garantindo a vice-liderança no sábado. A atração impactou 4 milhões de pessoas no estado de São Paulo e ficou na segunda colocação com 4 pontos de média, 8% de share e 5 pontos de pico.

Além disso, segundo fontes da coluna, o SBT gostaria de manter uma mulher à frente do comando do domingo. Este seria um desejo das "poderosas" filhas de Silvio Santos.

Mas o que impede a mudança de Virgínia para o domingo?

Segundo fontes da coluna, a gravidez de Virgínia Fonseca - ela está grávida de quatro meses do terceiro filho - impossibilita que a apresentadora assuma, neste momento, a responsabilidade de um domingo. Isso porque a influenciadora já se programou para ter a sua licença maternidade com calma, e organizou sua agenda.

Pessoas próximas a Virgínia contam que se o convite acontecer, a apresentadora ficaria tentada a aceitar, mas a equipe da influenciadora quer colocar um pé no frio para que ela assuma aos poucos a responsabilidade na TV Aberta.

Atualmente, Virginia grava três programas por semana, e já deixa uma frente de gravações pensando na licença maternidade, que deve acontecer na primeira quinzena de setembro.