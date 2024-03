'Faustão está se recuperando, tudo dentro do esperado', diz João Silva

Na terça, o filho de Faustão usou as redes sociais para celebrar os 40 anos do pai na televisão. "Meu maior orgulho é ver você completando 40 anos no ar, 40 anos de história e de um legado que já está no coração de todo o Brasil! Te amo pai, você é minha maior inspiração! Parabéns", escreveu ele no Instagram.

Faustão teve um agravamento de uma doença renal crônica, e por isso precisou de um transplante de rim. A cirurgia aconteceu 6 meses depois de ter feito um transplante de coração.

Internação

Apresentador deu entrada no hospital no domingo (25), após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado."

Apresentador enfrentava problemas renais há tempos. Segundo o jornalista Flávio Ricco, que também é amigo do famoso, a necessidade do procedimento era de conhecimento desde a época em que ele passou pelo transplante de coração. "Ele ficou esse período todo em casa, na expectativa para o novo transplante."

Transplante de coração

Cirurgia acontece cerca de seis meses após o apresentador passar por um transplante de coração. À época, ele foi incluído na lista de espera porque estava com um quadro de insuficiência cardíaca — o que também pode provocar alterações renais.