Ludmilla é convidada por Madonna para participar de show no Rio

Tudo indica que Pabllo Vittar participará do momento em que, tradicionalmente na turnê, Madonna monta um time de jurados para avaliar movimentos e performances de bailarinos durante a canção "Vogue". O cantor Ricky Martin, por exemplo, já surgiu de surpresa em um show da diva pop, nos Estados Unidos, para desempenhar esse papel.

Conforme noticiado em primeira mão pela coluna, Anitta também não deve cantar com Madonna, mas participará do show. Segundo fontes desta coluna de Splash, a cantora, que inicialmente havia negado a possibilidade de participação, conseguiu mudar a agenda para marcar presença no show histórico em Copacabana, que acontece no próximo sábado.