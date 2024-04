Além de Anitta, Pabllo Vittar será 'jurada' de dança no show de Madonna

No início de abril, uma possível participação de Pabllo com Madonna foi especulada pelos fãs após a diva pop começar a seguir a drag queen brasileira nas redes sociais.

Anitta com Madonna

Anitta e Madonna Imagem: Reprodução/Instagram

Conforme noticiado em primeira mão pela coluna, Anitta também não deve cantar com Madonna, mas participará do show. Segundo fontes desta coluna de Splash, a cantora, que inicialmente havia negado a possibilidade de participação, conseguiu mudar a agenda para marcar presença no show histórico em Copacabana, que acontece no próximo sábado.

Com a participação, a "girl from Rio" terá um fim de semana corrido, já que também é esperada no Met Gala, baile que acontece em Nova York, nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira.