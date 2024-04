Alane enfrenta impasse pós-BBB 24 entre Globo e publicidades

Alane, ex-participante do BBB 24 (Globo) que sonha em ser uma atriz de sucesso, ainda não decidiu como seguir após o reality show.

"Quem está com dúvida sobre o que fazer é a Alane", afirmou Lucas Pasin, no Central Splash de hoje (29). "A Alane é uma que a gente apostava muito no pós dela. A gente viu a torcida dela, a fama, e ela está nesse impasse de assinar com a Globo e não ganhar um possível dinheirão com publicidade - porque vai depender da Globo -, ou não assinar com a Globo, poder ganhar muito dinheiro com publicidade, e correr o risco de, de repente, quando ela quiser voltar pra Globo, não conseguir".

"Se ela assinar esse contrato para ser o novo talento da Globo e tentar a carreira de atriz dentro da emissora, ela vai ter que seguir as regras de publicidade da emissora e pode deixar de ganhar um dinheiro bom", reforçou o colunista.