Saryne: Davi supera críticas e dá aula com melhor conteúdo do pós-BBB

Bárbara apontou que o campeão do BBB 24 conseguiu surpreender e se destacar também fora do reality show. "No final das contas, o pós que todo mundo dizia que estava jogado, que o Instagram está péssimo, é o que virou mais estratégico. Porque o diferente também chama atenção. Quem mostra demais, ninguém vai mais ali. Porque já sabe o que está fazendo. Ele mostrando aos poucos, mantém essa curiosidade. Todo mundo quer saber onde está Davi, o que ele está fazendo, vai lá no perfil dele e, com isso, vai aumentando o engajamento".