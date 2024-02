Faustão passa por transplante de rim após agravamento de doença renal

O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto de 2023, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.

À época, no entanto, um detalhe chamou a atenção do público: o tempo de duração da cirurgia. De acordo com boletim médico divulgado naquele dia, o procedimento durou cerca de 2h30 e foi "realizado com sucesso".

Em entrevista exclusiva a Splash, o médico Fernando Bacal, cardiologista do apresentador, explicou que o tempo do transplante realizado no comunicador é mais comum do que as pessoas imaginam.

Faustão gravou vídeo após transplante de coração Imagem: Reprodução/Instagram

O período divulgado pelo hospital considera o tempo que a equipe médica levou para realizar a ligação entre as artérias e os tecidos. "É muito mais o tempo do implante, propriamente dito, que são as anastomoses [ligação entre artérias], que a gente fala onde faz as suturas [conjunto de manobras realizadas para unir tecidos] do coração novo."

Já o processo todo pode demorar cerca de seis horas. "Tem todo o processo de abertura, de fechamento, o osso para você poder operar o coração, você tem que serrar o osso, que é o osso esterno, depois fazer os fechamentos com os grampos, os fios metálicos..."