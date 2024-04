Anitta participará do show de Madonna no Rio; saiba os detalhes

Anitta participará do show de Madonna no Rio. Segundo fontes desta coluna de Splash, a cantora, que inicialmente havia negado a possibilidade de participação, conseguiu mudar a agenda para marcar presença no show histórico em Copacabana, que acontece no próximo sábado.

Mas atenção, ao contrário do especulado, até o momento, não está previsto que Anitta cante com a diva pop e nem uma performance ao vivo de "Faz Gostoso". Anitta foi chamada para uma performance especial que já faz parte dos shows da Celebration Tour.

Anitta precisou, inicialmente, negar o convite para a participação, conforme noticiado por esta coluna. Ela, no entanto, conseguiu mudar a agenda internacional para estar no Brasil com Madonna.