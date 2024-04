Vídeo mostra agressão de Ben Jor a fotógrafo; cantor foi a audiência no Rio

O que contou o fotógrafo

Lucas Bento acusa o cantor de agressão Imagem: Divulgação

Em conversa exclusiva com a coluna, o fotógrafo Lucas Bento relatou que, estava trabalhando no aeroporto - registrando o desembarque de uma atriz - quando foi "atacado" no pescoço por Jorge Ben Jor.

"Estava com o olhar na câmera quando senti alguém me agarrando e me puxando pelo pescoço. Ele dizia que não era para fazer fotos dele. Eu tentei avisar que não estava fazendo imagens dele, e ele continuava me puxando pelo pescoço e pelo casaco", afirmou.

Lucas nega que tenha abordado Jorge Ben Jor e pedido fotos a ele.

O fotógrafo foi à delegacia acompanhado de Anna Andrade, que também trabalha no aeroporto fazendo vídeos de celebridades. A testemunha do fotógrafo confirmou a agressão em conversa com a coluna.