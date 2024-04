Com conteúdos fracos, ex-BBBs estão esperando lucro cair do céu?

Alguns ex-participantes do BBB 24 (Globo) se queixaram de dificuldades financeiras e falta de oportunidades profissionais desde que saíram do reality show.

No Central Splash de ontem (29), Lucas Pasin se mostrou sensível às dificuldades, mas apontou que falta iniciativa. "Eu entendo e me comovo com o desespero deles. Se você entrou pro programa, você espera ganhar dinheiro. Eles estão com dívidas. Mas o que eles estão fazendo?".

"Eu até vi um vídeo que falava sobre isso. A Leidy é trancista, mas não fez um tutorial de trança desde que saiu. Ela não criou um conteúdo com aquilo que ela poderia vender de trabalho dela. Isso a Globo não impede. Ela poderia ir criando conteúdos que fossem engajando, aumentando o potencial dela, para, de repente, render interesse para uma marca. Estou dando o exemplo da Leidy, mas temos vários outros", continuou.