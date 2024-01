Luísa Sonza se tornou alvo de reclamações de sua equipe por conta de um comportamento considerado arrogante e inadequado.

Fontes da coluna relatam que diversas pessoas que trabalham diretamente com a cantora têm reclamado do estresse e, principalmente, de reuniões com a artista que terminam em gritos.

Em setembro do ano passado, após o show no The Town, Sonza perdeu a parceria de trabalho com Lucas Pinho, que, segundo fontes, teve um pico de estresse e pediu demissão.