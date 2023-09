Quem vê de fora pode até imaginar que Luísa Sonza vive uma de suas melhores fases, com o sucesso do álbum "Escândalo Íntimo", show aplaudido no The Town e a música "Chico" entre as mais tocadas.

No entanto, fontes desta coluna afirmam que a cantora está passando por uma espécie de "inferno pessoal" e tirou alguns dias para descansar até baixar a poeira das situações.

Na vida profissional, Sonza rompeu com seu produtor pessoal, Lucas Pinho.