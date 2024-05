Ex-BBB Amanda critica exposição das vítimas do RS: 'Não é entretenimento'

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles, 33, fez uma crítica sobre a exposição das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A campeã do BBB 23 criticou quem expõe o sofrimento das pessoas que foram atingidas com as enchentes provocadas pelas fortes chuvas. "Quero agradecer todos que estão ajudando de alguma forma, mas vamos lembrar que sofrimento não é entretenimento".

Na sequência, ela fez um alerta sobre a exposição das vítimas do estado gaúcho. "Cuidado com a exposição das pessoas. Estão todos muito vulneráveis, o momento é desafiador e muito doloroso".