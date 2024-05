Manchester City a um passo quase certo do tetra

Antes do segundo minuto do segundo tempo, outra vez Vicario fez grande defesa em arremate de De Bruyne.

Mas, no quinto minuto, o belga deu mais um passe para Haaland fazer 1 a 0 e botar o City dois pontos à frente do Arsenal para, mantida a vitória, praticamente garantir o tetracampeonato inédito.

Na Premier League, porém, nada termina antes de acabar e faltavam ainda 40 minutos antes do tudo para os Citizens.

Haaland marcava seu 26º gol para se isolar ainda mais na artilharia do campeonato.

O Tottenham via morrer a remota chance de ainda disputar a Champions na próxima temporada e não desistia.

Ederson, que havia feito uma defesaça no começo do jogo e outra no início do segundo tempo, era exigido e acabou atingido de maneira imprudente pelo argentino Romero e precisou ser atendido por mais de três minutos e acabou substituído por Ortega, o alemão seu reserva.