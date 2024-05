Davi passa do ponto em lives no RS e precisa se expôr menos

Desde que as enchentes no Rio Grande do Sul começaram, personalidades como Davi, o vencedor do BBB 24 (Globo), foram cobradas a se mobilizar.

O baiano chegou a divulgar seu Pix para doações e tem aberto lives para rebater críticas por ter viajado ao RS para ajudar vítimas, mostrando resgates em imagens. Ana Paula Renault disse que o baiano estaria fazendo "turismo de tragédia".

"Estou cansado das lives do Davi", opinou Lucas Pasin no Central Splash de hoje (10). "Ele ajudar é legal, mas acho que esta passando um pouco do ponto de saber como expôr isso".