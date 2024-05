Piovani x Scooby: Incentivar treta de ex-casal é grande absurdo

Pedro Scooby e outros surfistas de ondas gigantes foram para o Rio Grande do Sul ajudar no resgate de pessoas afetadas pelas enchentes no estado. Alguns fãs usaram o ato de Scooby para invalidar críticas feitas por Luana Piovani envolvendo a criação dos filhos do ex-casal.

"Quem foi encher o saco da Luana Piovani deveria procurar uma maneira de ajudar também, né? Ou se ocupar ajudando", provocou Lucas Pasin, no Central Splash de hoje (7). "Ela tem questões com o ex-marido, pai dos filhos dela, que não têm nada a ver com o que o Scooby está fazendo no Rio Grande do Sul, que é realmente lindo".

"É uma sacanagem perder tempo ao misturar as coisas indo atormentar uma mulher querendo comparar quem é bom e quem não é, quem está certo e quem está errado em uma situação que não tem nada a ver", frisou o colunista.