Ana Hickmann usará look de R$ 65 mil em desfile badalado; saiba detalhes

A presença da Swarovski no desfile da Manzan Brand também acontece nos acessórios: brincos, colares, pulseiras, gargantilhas e óculos são todos da marca austríaca. Já os sapatos são da própria marca da estilista mineira.

"Eu acompanho e admiro a Letícia há muitos anos. Já usei várias peças e a primeira delas foi em um momento muito especial da minha vida, o batizado do meu filho, que tem a mesma idade da marca. É uma honra ser convidada para fechar o desfile em um momento tão importante como esse. Conheço a qualidade e autenticidade das peças, e acho que não havia forma melhor pra brindar esses 10 anos. Saber que a Manzan é a primeira marca da América Latina a fazer essa parceria com a Swarovski é motivo de muito orgulho. A moda e a joalheria são universos que eu amo e que fazem parte da minha vida. Estou muito feliz em poder escrever junto com elas essa história", conta Ana Hickmann.

Com a coleção inédita, Manzan e Swarovski querem entrar para a história da alta-costura no Brasil. "É uma marca global que olha para uma marca mineira de bordados, valorizando e enaltecendo isso. A Swarovski quer comunicar ao mundo que no Brasil existem estilistas que ainda bordam a mão."

Pensando na catástrofe climática no Rio Grande do Sul, Letícia Manzan fará, durante o evento, uma rifa solidária com um dos vestidos e doará o valor arrecadado para uma instituição.

As peças exclusivas da Manzan decoradas com Crystals by Swarovski estarão à venda no atelier da marca, no bairro Jardins, em São Paulo.