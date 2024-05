Gloria Groove estreia no pagode: 'Ludmilla abriu um espaço mais seguro'

Tenho fé que trabalhos como o Numanice, da minha irmã Ludmilla, abriram um espaço mais seguro para todo tipo de casal e todo tipo de família estar presente no pagode. Antes era um espaço completamente dominado pelo universo masculino. Chego em um momento em que uma nova rua já foi criada, graças ao talento de uma artista como a Lud.

Gloria Groove canta com Thiaguinho Imagem: Rômulo Guimarães / CS Eventos

Gloria estreia tão à vontade no novo estilo que decidiu até mesmo fazer algo inédito: falar sobre o seu próprio relacionamento.

Ela e o artesão Pedro Luís estão juntos há 10 anos, e ele ganhou duas músicas em sua homenagem neste projeto.

"Foi no mínimo terapêutico sentar na frente do papel e tentar escrever sobre o que o Pedro Luís representa na minha vida. Gravo dois volumes e, em cada um dos volumes, tem uma homenagem a ele. [Além disso], a minha grande homenageada do Serenata é a minha tia Soraia, a pessoa mais apaixonada que eu conheço na vida. A pessoa que me ensinou que amar intensamente vale a pena", fala a cantora.

Além dos artistas já citados, Ana Carolina, Thiago Pantaleão e Gina, mãe de Glória Groove, também dividiram o palco com a drag. Na plateia, nomes famosos como Nicole Bahls, Babu, Camila Moura e Johnny Massaro.