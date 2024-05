Gagliasso encontra Day McCarthy hoje em audiência após denúncia de racismo

Bruno Gagliasso comparecerá hoje na Primeira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, às 15h, para uma audiência com Day McCarthy. Ela foi acusada pelo ator e sua esposa, Giovanna Ewbank, de injúria e racismo após proferir ofensas contra a filha do casal, Titi.

A informação foi divulgada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada por esta coluna de Splash. Bruno irá acompanhado de seus advogados a Justiça Federal do Rio de Janeiro, enquanto Day McCarthy está prevista para comparece por videoconferência, já que não vive no Brasil.

Em fevereiro, após seis anos, a , a Justiça do Rio de Janeiro condenou a influenciadora Day McCarthy por danos morais contra Titi e ordenou que ela pagasse R$ 180 mil a família por proferir ofensas racistas contra a menina que, na época, tinha apenas 4 anos de idade.