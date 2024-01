"Malho muito, me alimento bem, e tenho uma saúde mental que, hoje em dia, com a maturidade, entendi que era preciso e fundamental para que eu dê qualquer passo nessa vida. Mas tem uma questão de fé também na parada. Acredito que Deus colocou as melhores pessoas ao meu lado. Uma equipe passa. Meu marido é um presente divino, minha família. Aí vou reabastecendo."

Brasilidade na NBA

Claudia Leitte já cantou no intervalo da NBA no ano passado. Imagem: Divulgação

Claudia Leitte dá uma rápida pausa no pré-Carnaval no Brasil para um show especial que acontece hoje. Ela foi convidada pelo clube Orlando Magic a fazer uma performance no intervalo de um jogo da NBA.

Serão duas performances da artista: uma no intervalo da disputa entre o time da casa e o Cleveland Cavaliers, e outra ao final da partida, encerrando o evento. A partida terá início às 21h do dia 22 (horário de Brasília).

"Quero levar brasilidade. Estou muito no espírito de resgatar algumas coisas que são das nossas raízes. A gente sempre traz isso para o Carnaval, mas quero que isso seja evidenciado por lá também. Fazer isso no repertório do show, que você tem ali muitas músicas, é corriqueiro. Agora, levar isso para um show de 7 minutos no intervalo da NBA é desafiador", destaca.