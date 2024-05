Day McCarthy ofende juiz e confessa xingamentos, diz defesa de Gagliasso

O encontro na Justiça entre Bruno Gagliasso e Day McCarthy, que aconteceu na tarde de hoje, terminou com a socialite ofendendo o juiz e abandonando a audiência, segundo conta a advogada do ator, Juliana Souza, em conversa exclusiva com a coluna.

O processo está em segredo de Justiça e os detalhes não podem ser comentados. No entanto, a defesa do ator está confiante em uma sentença positiva.

"Estou no caso há mais de 4 anos e a família espera por Justiça há quase 7. Hoje é um dia importante, histórico. A minha avaliação é de que ficou mais do que demonstrado a postura da ré. Ela confessou em diversos momentos as práticas e tentou justificar o injustificável. A ré ofendeu o juiz e abandonou a audiência depois disso", conta a advogada.