Camila Moura não fala mais com Buda: 'Agora ele é ex, e ex fica no passado'

Camila Moura se tornou uma celebridade por conta da exposição do término de seu relacionamento com o ex-BBB Lucas Buda. No entanto, ela não quer mais saber de falar do capoeirista e colocou um ponto final em qualquer especulação de volta.

Durante a gravação do DVD de pagode de Glória Groove, usando uma bolsa vermelha escrita "Girl Power" de um lado e "Boss" do outro, Camila bateu um papo exclusivo com a coluna. Para ela, não importa também se o ex está ou não vivendo um novo "affair".