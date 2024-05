Mocinha no BBB, Alane sonha em ser vilã na TV: 'Quero ser a nova Grazi'

Obviamente quero ser a nova Grazi. É inegável que ela é uma das minhas grandes inspirações no programa. Tanto ela, quanto a Juliette. A Juliette levou muito a cultura dela para o BBB, e esse também era o meu objetivo, Alane Dias.

Com os novos rótulos e inspirações, a ex-BBB se preocupa também com cobranças e críticas: "Com essas comparações surge uma autocobrança enorme. Eu me cobro muito. Quero atender as minhas expectativas e as das pessoas. Mas sei que serei capaz, porque estou lutando muito para tudo isso".

Questionada se já fez testes na Globo, conforme burburinhos que circularam nos bastidores, Alane desconversa. Ela, no entanto, conta qual seria o seu "papel dos sonhos" em uma novela, e ele está bem longe da "mocinha" que mostrou ser no BBB.

Quando eu fizer uma vilã, poderei mostrar meu lado de espinhos e de fúria. Sempre tive uma vontade enorme de viver uma vilã bem carrasca. As pessoas me veem ainda muito pelo meu lado meigo e doce, mas, quando se trata de atuação, eu gosto de surpreender. Quero distanciar a Alane do personagem, e viver uma vilã seria incrível.

Ainda na entrevista, Alane diz estar se adaptando ao "mundo real", comenta sobre a polêmica relação contratual de ex-BBBs com a Globo, e afirma estar cuidando de sua saúde mental após ter uma crise de ansiedade em sua eliminação do reality. Confira: