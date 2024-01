No início da tarde de hoje, um boletim médico sobre a saúde da influenciadora foi publicado nas redes. "A paciente Vanessa Lopes Ramalho encontra-se sob cuidados médicos, em tratamento psiquiátrico, em domicílio dos pais, acompanhada pelos mesmos 24h por dia. Faz avaliação psiquiátrica diária, com boa evolução até o momento, necessitando ficar afastada das atividades de trabalho", disse o médico Antônio Geraldo da Silva.

Vanessa, antes de entrar no BBB 24, contratou uma equipe de assessoria de imprensa para tratar de assuntos específicos do programa. A coluna entrou em contato, mas tudo indica que foi adotada uma estratégia de silêncio neste momento. Os assessores respondem a mensagens, mas, a partir do momento que o nome da tiktoker é mencionado, não há mais retorno algum.

Lucas Pizane, ex-colega de confinamento de Vanessa, conversou com a QUEM ontem, e disse que tem mantido contato com a família da influenciadora. "Com certeza ela está num lugar de acolhimento, buscando se cuidar e apresentar a melhor versão de si", falou o ex-BBB.

No vídeo, publicado pelo pai de Vanessa, ele diz: "Ela está com a família, com o médico e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e muito cuidado. Quero tranquilizar vocês contra as fake news que citam atritos com a família. Estamos muito bem, é um momento de muito acolhimento".