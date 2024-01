Pasin disse que Rodriguinho gosta de fazer parte do BBB. "Acho que o Rodriguinho, por mais que ele negue, ele está gostando cada vez mais de fazer parte do BBB. Ele gosta do BBB no sigilo, sabe? O Rodriguinho gosta do BBB no sigilo"

Eu vi várias falas dele que ele fica encenando coisas sobre ele. Acho que ele está pegando gosto por ser o antagonista do jogo, por ter as desavenças dele. E, de repente, ele nem sabia que ia gostar tanto do Big Brother, mas acho que ele está amando Lucas Pasin

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live:

