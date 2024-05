Globo deveria cuidar mais da imagem de Davi após ele vencer o BBB 24

Para Lucas Pasin, a Globo deveria se preocupar com a assessoria do baiano tanto quanto pensou nas publicidades quando criou o contrato aos participantes do reality, a fim de preservar a imagem dos mesmos. "Deveria existir um auxilio para ele, porque foi o campeão do programa, saiu há um mês e está se expondo muito", disse.

Apesar de não ser uma obrigação, seria interessante que a Globo o ajudasse, diz Saryne. "Ele é alguém que leva o nome do programa a todo lugar que passa", defende. "A marca BBB e ele se cruzam. Então por que não ajudar?".

Esse episódio pode, inclusive, "abrir os olhos" da emissora para preparar uma equipe de auxilio à imagem dos brothers na próxima temporada do reality. "Falo de contratos que sejam benéficos aos dois lados, e que também possa existir a possibilidade de aceitar [essa assessoria da Globo] ou não", diz Saryne.

Assista à íntegra do Central Splash:

