Espontânea, Dona Déa salva o Domingão com Huck de viver dentro de padrão

Dona Déa expôs no Domingão com Huck (Globo) ontem (12) a quantia doada por Luciano Huck às causas envolvendo o Rio Grande do Sul: R$ 1 milhão. "Dona Déa sendo Dona Déa. Ela está ali no papel de falar o que parece que não pode ser dito", opinou Lucas Pasin no Central Splash de hoje (13).

O comentarista disse ter ficado em dúvida sobre se o momento seria espontâneo ou "combinado", mas defende que Dona Déa foi chamada para integrar o programa justamente pela coragem de falar o que pensa.

"Ela ajudou também o Luciano Huck a se encontrar no Domingão", opinou Bárbara Saryne. "Dona Déa representa o público do sofá; essa mãe do Brasil […] Ela é assim, espontânea. Quem vai falar, colocar o dedo na ferida e expôr o que os outros não têm coragem".