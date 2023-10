Bruno de Luca prestou depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), no Rio, no dia 6 de setembro. Após 1h40 conversando com as autoridades, Bruno deixou o local e falou brevemente com a imprensa. Além de desabafar sobre o quanto estava assustado e traumatizado, o comunicador fez um pequeno resumo sobre o ocorrido.

"Estava ali se divertindo, depois fui pagar a conta e aconteceu o que vocês viram. Agora, ele [Kayky] precisa se recuperar", comentou. Sobre o primeiro recorte do vídeo, em que aparece chocado com as mãos na cabeça, ele acrescentou: "Foi a única reação que eu tive, vocês viram. Não aguento mais ver [o vídeo do acidente]. Se vocês puderem parar, eu agradeço muito".

No depoimento, Bruno de Luca afirmou que o acidente aconteceu após se despedir de Kayky e que apenas ouviu o impacto do atropelamento, mas não sabia que o amigo era a vítima. O apresentador afirma ter descoberto apenas no dia seguinte, quando estava em São Paulo.

Investigações

A Polícia Civil concluiu que Diones Coelho da Silva, 41, motorista envolvido no atropelamento, dirigia abaixo da velocidade permitida no trecho da avenida Lúcio Costa. Ele trafegava a uma média de 48 km/h (em constante desaceleração) quando atropelou o ator de 34 anos. A velocidade permitida na via é de 70 km/h.

O delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso, também revelou que Bruno De Luca não será indiciado por omissão de socorro. Em conversa com Splash, o delegado afirmou que o apresentador "não cometeu nenhum tipo de crime."