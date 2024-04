Botafogo é só mais um que coloca no chão a teoria conspiratória de Textor

Dois mil e vinte e três foi um ano de tragédia para o botafoguense e para a botafoguense. Tragédia no maior sentido da expressão: ápice e queda. Gozo e fracasso. O ponto mais alto seguido do ponto mais baixo. Por que continuar assistindo aos jogos semana após semana? Vou desistir desse time. Eles não e amam como eu os amo. Não vale a pena tanto sofrimento. Chega. Deu. Tô fora.

Esse torcedor e essa torcedora, sejam eles quem forem, já estão de volta, devidamente tresloucados de paixão.

O Botafogo foi maior e melhor do que o arquirrival rubro-negro em campo pela quarta rodada o Brasileirão. Fez dois a zero com muita moral sobre um dos melhores times do continente. O Botafogo foi imenso.