Kayky Brito recebe alta do hospital; ator segue com a reabilitação em casa

O ator Kayky Brito, 34, recebeu hoje alta do hospital, após quase quatro semanas internado por ter sido atropelado.

"O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência", diz o boletim médico.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre as condições do ator e que tipo de tratamento ele fará após deixar o hospital. Segundo, Tamara Dalcanale, mulher de Kayky, ele ficará no Rio de Janeiro "se recuperando um pouco mais".