Sthefany Brito organiza 'festa' para celebrar alta de Kayky

"Depois do pior pesadelo da minha vida, de me ver diante da fragilidade da vida, da possibilidade de perder meu irmão, Deus, mais uma vez, assim como todos os dias, nos abençoou com o momento mais esperado desde o início, a ida do meu irmão para casa! Foram dias muuuuito difíceis, mesmo, de pânico, completo desespero, de implorar de joelhos a Deus que deixasse ele ficar, que desse uma segunda chance e Deus em sua infinita misericórdia nos devolveu ele", escreveu a artista.

Alta

Kayky Brito recebeu alta do hospital ontem, após quase quatro semanas internado por ter sido atropelado.

"O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência", diz o boletim médico.