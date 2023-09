Marina Ruy Barbosa tem revivido algo que a incomodou no passado e, segundo pessoas próximas, criou um dano em sua saúde mental, com diversas crises de ansiedade. A atriz de "Fuzuê" viu seu nome envolvido mais uma vez em boatos de que teria vivido um romance com José Loreto, na época casado com Débora Nascimento, algo que até hoje não foi comprovado.

Desta vez, no entanto, a atriz não pretende ficar em silêncio sobre a situação. Ela já notificou veículos de imprensa que afirmaram o romance citando de forma explícita o nome dela e pretende acionar Débora Nascimento na Justiça para que ela comprove a possível traição.

Fontes desta coluna, que acompanharam o ocorrido em 2019 e as reações de Marina, relatam que a atriz não tomou medidas na época dos boatos por um pedido da Globo, que ficou a par da situação. Na época, a atriz estava no ar com José Loreto em "O Sétimo Guardião".