Cortina de fumaça para escândalo: afinal, rolou mesmo o Surubão de Noronha?

Boato ou verdade?

História surgiu em 2019. O termo "surubão de Noronha" viralizou em fevereiro daquele ano, logo após a separação de Débora Nascimento e José Loreto. A hashtag #SurubãoDeNoronha entrou nos Trending Topics do antigo Twitter e ficou entre os assuntos mais comentados da rede social - e da vida dos brasileiros.

Denúncias em perfil anônimo. O boato ganhou força nas redes sociais e virou meme após o perfil do Instagram @joseloretosafado citar, sem provas, supostas orgias que aconteciam entre famosos na pousada dos também atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. O dono do tal perfil anônimo dizia ser um ex-funcionário da Globo.

"Destino preferido das celebridades". A conta anônima afirmou: "Todos sabem que Noronha é o destino preferido das celebridades brasileiras no final de ano. Uma atriz e uma blogueira foram fazer ménage com um ex comprometido que bate ponto todo final de ano na ilha".

Telefone sem fio. Além de Gagliasso e Ewbank, também estavam incluídos no boato Bruna Marquezine, Neymar, Fernanda Paes Leme, entre outros. A informação nunca foi confirmada, mas a brincadeira escalou, foi comentada por famosos e citada até no "Fantástico", da TV Globo. De maneira geral, a história se tornou um verdadeiro "telefone sem fio" e muitas celebridades acabaram envolvidas.