O fim do casamento de Débora Nascimento e José Loreto voltou a ser assunto após uma entrevista da atriz ao videocast "Desculpa Alguma Coisa", de Universa. Na época (2019), Marina Ruy Barbosa foi apontada como pivô da separação. Ela teria se envolvido com o ator nos bastidores da novela "O Sétimo Guardião" (Globo).

Este colunista, que já trabalhava cobrindo celebridades na época, se recorda que Débora nunca quis expor o nome de Marina. Ela foi, todo o tempo, incentivada por amigos e equipe a contar sobre o fim do casamento, que terminou com traição. No entanto, a atriz fez questão de contrariar os conselhos, e falou muito pouco sobre o ocorrido, justificando o desejo de preservar a filha.

Enquanto Débora evitava expor, amigos e equipe da atriz torciam para que os bastidores viessem a público. O nome de Marina foi mencionado a este colunista por pelo menos três pessoas próximas a Débora na época, incluindo profissionais da equipe de trabalho. Eles ligavam e entregavam o nome de Marina Ruy Barbosa.