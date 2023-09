Ah, era isso? Até agora estava normal entre nós, mas agora temos [uma crise]. Um vizinho fofoqueiro trabalhando para quem sobrevive de coisa ruim. Obrigado por avisar.

A informação vinda de vizinhos sobre o relacionamento de Dado e Wanessa foi publicada pela colunista Fábia Oliveira, no Metrópoles. Segundo fontes da jornalista, Dado tem se distanciado de Wanessa e não tem aparecido com a mesma frequência no condomínio da cantora.

Fãs do casal também já perceberam uma movimentação diferente do casal. A última vez que os dois apareceram publicamente foi no dia 1º, quando marcaram presença no show de lançamento de Zezé Di Camargo, em São Paulo. Nas redes sociais, as últimas fotos de casal compartilhadas são do início de agosto.

Procurada pela coluna, a assessoria de Wanessa não retornou sobre o assunto até a publicação deste texto.