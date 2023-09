Um perfil de fãs de Sonza informou nas redes sociais que Luisa Sonza, após o término, desinstalou as redes sociais de seu telefone por tempo indeterminado.

Desabafo acertado

Luisa Sonza fez o anúncio do término com Chico Moedas no "Mais Você". Conforme revelado por esta coluna, embora sincera, a exposição feita pela cantora na Globo foi previamente acertada com a equipe da artista e a produção do programa global. Uma série de ações estratégicas começaram dias antes do anúncio com Ana Maria.

Bastidores da estratégia de marketing:

No início da semana, a revista Vogue publicou entrevista em que Sonza afirma que a música 'Chico' "foi escrita sem pensar", para introduzir a ideia que a composição não foi feita de forma "racional". O trecho foi muito divulgado nas redes sociais, e essa repercussão já era parte da estratégia do anúncio de término.

Desde segunda-feira, Sonza avisou para a equipe da Ana Maria Braga que manteria a entrevista no programa - mesmo com os boatos de término -, mas que levaria algo exclusivo e muito forte para ser contado lá.