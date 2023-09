Luísa Sonza sobre escrever música 'Chico': 'Racionalmente, não faria'

Luísa Sonza concedeu uma entrevista à Vogue e falou sobre seu novo álbum, Escândalo Íntimo, repleto de hits, como Campo de Morango e Chico, escrita para seu namorado, Chico Moedas.

Artista disse que, 'racionalmente', não escreveria Chico: "'Chico' é algo extremamente íntimo. E se eu parar para pensar, não faria, não teria coragem de me expor dessa maneira. Só me exponho porque não penso. Colocar no álbum uma música para um cara que acabei de conhecer? Racionalmente, não faria. Mas só vou lá e faço. Depois penso: meu Deus? Essa música, antes de ser sobre qualquer outra pessoa, é sobre mim e meus sentimentos".

Repercussão de 'Campo de Morango': "Acho que sou um gênio, às vezes. Consigo fazer umas coisas que nem eu mesma acredito. E tenho muita coragem. Fico feliz em provocar discussões. Não é sobre ser certa ou errada, a dona da verdade. Não acho que sou boa ou má. O ser humano é complexo. A gente pode fazer o mal sem querer, o bem sem querer. Nem sei como fazer um ritual satânico, também não acredito nessas coisas. Não vejo o mundo dessa forma, com essa dualidade grotesca e totalmente tóxica, o céu e o inferno. Para mim, é apenas um clipe que representa o prazer feminino".