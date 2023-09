Segundo Pasin, a participação de Luísa no Mais Você obedeceu a um roteiro. "Ana Maria já sabia desse término [antes de Luísa falar no ar]. Se a gente voltar desde o começo do programa, percebe que a Ana Maria foi desenhando um cenário para que ela falasse na traição nos últimos minutos do programa"



Inicialmente, Luísa tinha sido convidada para participar do programa para comentar o sucesso do álbum 'Escândalo Íntimo'. A presença também seria aproveitada para a cantora representar os conterrâneos no Dia do Gaúcho.

Pasin explica que as ações estratégicas para a grande revelação começaram dias antes do anúncio com Ana Maria.

Bastidores da estratégia de marketing:

No início da semana, a revista Vogue publicou entrevista em que Sonza afirma que a música 'Chico' "foi escrita sem pensar", para introduzir a ideia que a composição não foi feita de forma "racional". O trecho foi muito divulgado nas redes sociais, e essa repercussão já era parte da estratégia do anúncio de término.

Desde segunda-feira, Sonza avisou para a equipe da Ana Maria Braga que manteria a entrevista no programa - mesmo com os boatos de término -, mas que levaria algo exclusivo e muito forte para ser contado lá.

Ana Maria Braga foi escolhida para o momento do desabafo da cantora por ser uma mulher que também já se expôs intimamente.