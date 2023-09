Marcos Frota se emociona ao lembrar morte de mulher e ajuda de cantor

Cibele Ferreira faleceu em um acidente de carro em frente a sua casa.

Marcos, que estava no ar na novela Mulheres de Areia, interpretando o famoso personagem Tonho da Lua, ficou assustado com a notícia.

"Eu não tinha forças, eu estava completamente entregue a uma situação fora de controle e eu tinha que ser o pai deles. Quando eu me aproximei [do local do acidente], eu vi perto de mim um anjo. Zé Augusto. É aquele tipo de anjo que chega em silêncio, aquele tipo de amigo que vem para ficar para sempre", declarou Marcos Frota.

Neste momento, José Augusto, que era vizinho de Marcos, teve um papel essencial na trajetória do artista.

O ator lembrou o apoio que recebeu do cantor.

"Eu falei pra ele: 'Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que vou falar para as crianças'", relembrou.