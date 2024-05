Palmeiras brigará com Atlético pela primeira posição geral da Libertadores

A vitória por 5 x 0 do Palmeiras sobre o Liverpool, do Uruguai, não foi de atuação constante.

Houve espaços atrás dos volantes nos primeiros dez minutos, controle a partir daí pela posse de bola, mas sem grandes chances de gol, à exceção de um chute na trave de Raphael Veiga.

Contra-ataques permitidos no final do primeiro tempo e vantagem construída com gol de Raphael Veiga, lindo passe de Marcos Rocha, aos 42 minutos.