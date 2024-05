Aquilo de sempre: o Palmeiras, blá-blá-blá, ganhou

Estabelecida a vantagem era hora de voltar para o segundo tempo na liderança do grupo e em modo poupança porque o calendário é sufocante.

Com dez pontos, e os três outros integrantes do grupo com quatro, ao Palmeiras falta enfrentar o Del Vale e o San Lorenzo, sempre na casa verde, para chegar aos 16 e discutir, principalmente com o Atlético Mineiro, a liderança geral da fase de grupos em busca do privilégio de jogar sempre em casa o jogo da volta dos matas-matas.

O Galo, 100%, tem 12 pontos.

Com dez há, também, o River Plate, o Bolivar e o Talleres.

Quando o segundo tempo chegou aos 15 minutos não havia acontecido absolutamente nada a não ser o pedido de Aníbal Moreno para sair e as entradas de Rony, Zé Rafael e Luís Guilherme, nos lugares de Estêvão e Lázaro.

Talvez eles mostrassem disposição para jogar o que os companheiros não estavam a fim.