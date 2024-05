‘Que sejam felizes’, diz Gracyanne Barbosa ao descobrir amante de Belo

"[Se ele está em outro relacionamento] para mim é uma novidade! Estamos separados. Obviamente nos falamos quando necessário, mas sobre vida pessoal não".

Fontes da coluna contam que Gracyanne descobriu que Belo tinha um affair há pouco tempo, e se enfureceu - justamente por ter se sentido tão culpada ao viver um caso quando já estava com o casamento acabado. Foi neste momento que a musa fitness parou de seguir e bloqueou o ex nas redes sociais.

Quem é a nova paixão de Belo

Antes mesmo de terminar o casamento com Gracyanne Barbosa, Belo já vivia uma "nova paixão". Segundo fontes da coluna, o pagodeiro se envolve amorosamente com a influenciadora Rayane Figliuzzi há mais de 1 ano.

A notícia sobre o affair foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias, e confirmada a esta coluna de Splash por amigos próximos ao pagodeiro.

De acordo com os amigos, não é novidade que Belo se encantou à primeira vista por Rayane, mas não quis se separar de Gracyanne para viver o relacionamento. Ele circula sempre com ela em um condomínio na Barra da Tijuca. A influenciadora também já esteve nos bastidores do show do cantor em momentos em que Gracyanne não estava.